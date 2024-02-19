Пуховики следует как можно реже стирать в стиральной машине, если есть пятно, вы можете попытаться очистить его, не загружая в машинку.

Если пуховик приобрел сильный запах, например, запах костра, хорошей вентиляции часто бывает достаточно, чтобы избавиться от запаха.

Но если он испачкался, то пуховик можно почистить самостоятельно с помощью хорошей стиральной машины и сушилки!

Как стирать пуховик в стиральной машине

Ознакомьтесь с инструкциями по стирке. Там вы найдете всю необходимую информацию

Перед стиркой в ​​стиральной машине удалите пятна.

Закройте все молнии, пуговицы и липучки. Не забудьте освободить карманы!

Выверните куртку наизнанку и положите ее в стиральную машину. Не заполняйте машину одеждой более чем на половину.

Как стирать пуховик в стиральной машине - используйте мягкое моющее средство и избегайте кондиционеров для белья. Используйте только 1/3 от обычного количества.

Как стирать пуховик в стиральной машине - стирайте в мягкой программе стирки (максимум 30 градусов) и полоскайте не менее пяти раз, чтобы удалить все остатки моющего средства.

Сразу после стирки положите куртку в сушилку вместе с 4–5 теннисными мячами. Это помогает вернуть пуху воздушность и равномерно распределить пух по всей куртке.

Сушите в барабанной машине при температуре не более 60 градусов до полного высыхания куртки. Встряхивайте куртку во время сушки

Вывесьте куртку на проветривание, чтобы удалить остатки влаги.

Наконец, встряхните и похлопайте куртку, чтобы распределить пух по всей длине куртки.

Читайте также:

Отбеливатель может навредить вашей одежде: как решить проблему.

Как вернуть белый цвет вещам: три действенных совета.

Чем стирать вещи, если нет порошка: несколько средств, точно есть у вас дома.