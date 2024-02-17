Тут ви знайдете всю необхідну інформацію, щоб знати як очистити кухонний кран.

Ми всі стикалися з брудним кухонним краном, чи то плями від води, мильна піна, пліснява або вапно.

Нижче ви знайдете всю необхідну інформацію про догляд за кухонним змішувачем: від порад і рекомендацій до важливості його підтримання в чистоті.

Плями від води можуть зробити змішувач для раковини непривабливим, хоча ці плями відносно нешкідливі.

Але змішувачі можуть стати розсадником плісняви ​​та грибка, що може стати небезпечним. Рекомендується чистити крани раз на два місяці не тільки для зовнішнього вигляду, але і для постійного постійного тиску і потоку води.

Як очистити кран оцтом

Щоб очистити кран оцтом, вам знадобиться лише білий оцет та поліетиленовий пакет. Налийте кілька чашок оцту в поліетиленовий пакет. Потім закріпіть поліетиленовий пакет резинкою. Оцет допомагає зруйнувати відкладення кальцію та мінералів на крані.

Залишіть кран зануреним в оцет на ніч. Вранці дістаньте пакет, візьміть зубну щітку і вмочіть її в харчову соду, щоб видалити зайвий бруд. Зрештою, промийте кран.

Як очистити кран харчовою содою

Приготування суміші оцту та харчової соди також допоможе очистити кран. Змішайте харчову соду та білий оцет у співвідношенні 2:1 у поліетиленовому пакеті та дайте суміші зашипіти. Потім завантажте кран у суміш і зав'яжіть пакет резинкою. Дайте настоятися крану близько 30 хвилин.

Потім створіть густу пасту з харчової соди та засоби для миття посуду, зануріть у суміш зубну щітку та видаліть з неї розчинений кальцій та вапняний наліт. На завершення промийте кран водою.

Як очистити кран лимоном

Лимони мають природну кислотність і можуть використовуватися як натуральний засіб для чищення. Ось що робити. Візьміть лимон і розріжте навпіл, потім зробіть поглиблення в центрі лимона, щоб можна було відкривати кран.

Поверніть кран у часточку лимона, щоб випустити сік, потім надягніть пакет на кран і лимон і закріпіть його резинкою. Залишіть на ніч. Вранці занурте зубну щітку в харчову соду і потріть кран перед полосканням.

Як очистити кран засобом для видалення накипу

Іноді оцет, харчова сода та лимон можуть бути недостатньо сильними, щоб очистити кран, у якому знаходиться тверда вода. У цьому випадку вам слід придбати засіб для видалення вапняного нальоту. Якщо ви використовуєте цей вид засобу для чищення, при нанесенні обов'язково використовуйте рукавички. Попадання хімікатів на шкіру може бути небезпечним.

Отримавши засіб для видалення, наповніть пластиковий пакет рекомендованою кількістю засобу для чищення. Запечатайте пакет і дайте настоятися крану приблизно 5–10 хвилин. Нарешті, зніміть пакет і за допомогою зубної щітки очистіть бруд, що залишився.

Джерело: facetsoflafayette .

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