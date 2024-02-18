Прання пуховика не тільки допоможе позбутися запахів та плям, але й допоможе омолодити пух у складі, тому його корисно прати час від часу.

Прання пуховика вдома допоможе покращити його характеристики, тому що чим воно пухнастіше, тим краще буде ізолювати вашу куртку - в цьому, в першу чергу, і полягає весь сенс пуховика!

Якщо ви нехтували і не чистили його, зараз саме час трохи освіжитися.

Як завжди, перш ніж приступати до чищення верхнього одягу, рекомендується прочитати бирки на ньому, щоб переконатися, що для цієї речі немає конкретних інструкцій. Отже, потрібно для прання пуховика:

1. Ніжний пральний порошок. Можна використовувати звичайний або купити миючий засіб для пуху.

2. Чотири-шість тенісних м'ячів чи м'ячів для сушіння для обтяження.

Як прати пуховик вдома: КРОК 1 — ПІДГОТУЙТЕ КУРТКУ!

Приготуйте свій брудний пуховик! Перевірте усі кишені.

Також непогано застебнути всі блискавки та застебнути гудзики. Якщо на куртці з'явилися особливо сильні плями, ви можете точково обробити її миючим засобом, перш ніж відправляти її в прання.

КРОК 2 – ПРАННЯ

Як прати пуховик вдома, підійдіть до пральної машини, бажано з фронтальним завантаженням.

Покладіть куртку в пральну машину в режимі делікатного або нормального прання в холодній воді. Використовуйте м'який миючий засіб, як рекомендовано у розділі. Не використовуйте відбілювач або кондиціонер для білизни (не намагайтеся гладити пух).

Також рекомендується вдруге промити пух тільки водою, щоб переконатися, що все мило видалено (але не завжди це роблю). Якщо у пральній машині є функція другого полоскання, виберіть її.

Як прати пуховик вдома: КРОК 3 – СУШКА

Коли ви витягнете куртку з сушарки, ви можете помітити, що вона мокра і комковата ... не бійтеся, це нормально! Після прання куртки покладіть її в сушарку разом із 4–6 тенісними м'ячами. Так, це буде голосно, але тенісні м'ячі допоможуть відновити пух у куртці.

Сушимо на слабкому режимі або без нього. Це може зайняти кілька циклів, але не варто використовувати вищу температуру, інакше ви ризикуєте пошкодити або розплавити шви зовнішньої тканини пуховика. Процес сушіння може зайняти кілька годин, так що наберіться терпіння.

КРОК 4 – НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ!

Насолоджуйтесь чистим і щойно відреставрованим улюбленим пуховиком!

Порада як прати пуховик вдома правильно: завжди зберігайте пуховик у стиснутому вигляді, залишаючи місце для розтягування. Наприклад, якщо ви маєте пуховик, яким ви не користуєтеся, повісьте його на вішалку, щоб він міг дихати і краще зберігати форму.

Джерело: shedreamsofalpine .

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