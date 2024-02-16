Якщо ваш пуховик не дуже брудний, часто можна прати лише забруднені місця вручну.

Часте точкове прання продовжить термін служби вашого пуховика , оскільки повне прання піддає його набагато більшому зносу.

Отже, як прати пуховик вручну – для початку зробіть пасту з невеликої кількості м'якого мила (наприклад, засоби для миття посуду) та води.

Тримайте забруднену оболонку або тканину підкладки подалі від ізоляції та обережно очистіть її зубною щіткою або тканиною.

Обережно промийте матеріал, щоб внутрішній наповнювач не намок, потім дайте куртці висохнути на повітрі.

Перш ніж прибрати його, переконайтеся, що він повністю висох.

Як прати пуховик вручну

Закрийте всі блискавки та застібки-липучки. Також перевірте кишені на наявність сторонніх закусок.

Наповніть велику раковину чи ванну теплою водою та невеликою кількістю м'якого мила чи засоби для чищення пуху.

Зануріть куртку у воду. Натисніть на нього кілька разів вгору і вниз, щоб увібрати піну, потім дайте йому трохи вбратися. Якщо на тканині корпусу є забруднення, протріть їх губкою.

Злийте мильну воду з ванни і максимально відіжміть куртку. Наповніть ванну чистою водою і вдавіть її в сорочку, потім злийте воду.

Як прати пуховик вручну: промивайте кілька разів, поки вода не стане прозорою і не міститиме мила – для цього може знадобитися шість або більше полоскань.

Злийте з куртки якнайбільше води. Пластиковий кошик для білизни може бути зручним «ситоном». Як прати пуховик вручну - не скручуйте і не вичавлюйте куртку, тому що волокна злипнуться і тканина може порватися.

Беріть свою куртку, як дитину, та переносіть її з пральної машини в сушарку. Пух дуже важкий, коли він мокрий, тому рухайте його обережно, щоб не порвати тканину або шви. Перш ніж покласти пух у сушарку, розгладьте грудки.

Дотримуйтесь інструкцій з сушіння, вказаних на етикетці одягу; Зазвичай це означає сушіння пуховика у великій сушильній машині за найнижчої температури.

Додайте два або три чисті тенісні м'ячі або м'ячі для сушіння, щоб він швидше висох і повернув пуху пишність. Періодично перевіряйте на наявність грудок. Якщо ви їх виявите, спробуйте розправити їх, перш ніж повернути куртку в сушарку.

Дуже важливо переконатися, що пуховик повністю висох перед тим, як знімати його. Це може зайняти деякий час, тому наберіться терпіння. Ми не рекомендуємо сушити пуховик на повітрі, оскільки це займе кілька днів і може призвести до появи цвілі чи грибка.

Джерело: mec.ca.

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