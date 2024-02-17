Зірка кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала елементарний рецепт, за яким вона завжди готує гречку.

Переможниця та колишня суддя шоу "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська поділилася рецептом дуже смачної запашної гречки з грибами.

"Гречану кашу завжди готую за цим рецептом. Навіть якщо ви не любите гриби, ви просто їх прибираєте", – розповіла "Мастер Шеф" Глінська.

Для приготування гречки з грибами зірка "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська бере такі інгредієнти:

гречана крупа - 300 г

вода (окріп) - 0,5 л

сіль - на смак

гриби (печериці або гливи) - 300 г

морква - 1 середня

цибуля - 1 середня

вершкове масло - 40 г

олія - приблизно 20 г

Спершу "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська добре промиває гречану крупу під холодною водою. Промиту гречку заливаємо окропом, додаємо сіль (для початку достатньо 0,5 ч.л.), накриваємо тарілкою чи кришкою та залишаємо на 5-6 годин або на ніч.

"Мастер Шеф" Єлизавета Глінська відзначила, що можна навіть заливати гречку не окропом, а холодною водою, все одно, якщо замочити її на 5-6 годин, вона чудово приготується.

Моркву та цибулю нарізаємо кубиком, гриби – на невеликі шматочки.

Спершу на розігрітій пательні з сумішшю олії та вершкового масла "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська обсмажує гриби, додаючи сіль на смак. До обсмажених грибів додаємо моркву, цибулю та ще трішки олії. Проджовжуємо готувати, поки морква не стане мʼякою.

У кінці додаємо в пательню розпарену гречку, перемішуємо та за необхідності доводимо до смаку сіллю

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