Згідно з новими правилами, державні службовці можуть очікувати іншого підходу до розрахунку своїх пенсійних виплат. Ці зміни виникли внаслідок реформи системи оплати праці і були офіційно оголошені у відповідному проєкті Постанови Кабінету Міністрів, доступному на сайті профспілок.

Виходячи з пояснень, система оплати праці для державних службовців зазнала змін починаючи з 1 січня поточного року. Зміни стосуються як посадових окладів (збільшено на 70%), так і варіативної складової оплати праці (надбавок, премій), яка тепер складає лише 30%. Головною метою реформи є створення однакового підходу до розрахунку як заробітної плати, так і пенсійного забезпечення.

Таким чином, починаючи з 2024 року, пенсії для державних службовців, які працювали у державних структурах, які провели класифікацію посад, будуть розраховуватись наступним чином:

гроші

  • З урахуванням посадових окладів та надбавок за рангом і стажем роботи у розмірах, встановлених до 1 січня поточного року;
  • З урахуванням виплат, які можуть бути включені до заробітку для розрахунку пенсії після 1 січня 2024 року. Державні службовці отримуватимуть пенсію у розмірі 60% від своєї заробітної плати, до якої вже включені всі оплачені види праці, за які були сплачені внески для загальнодержавного обов'язкового страхування.

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Реформа оплати праці для державних працівників була схвалена у грудні 2023 року і знаходиться на стадії обговорення.

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