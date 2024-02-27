За прогнозами експертів, тарифи на газ в Україні можуть змінитися на користь громадян.

У порівнянні з 2023 роком вартість газу в Україні продовжує зменшуватися. Тільки за січень 2024 року ціни знизилися на 6,3%, але експерти прогнозують, що цей тренд може продовжитися і знизити їх на 0,9% додатково. За інформацією Міністерства економіки, газ нині коштує майже вдвічі менше, ніж рік тому, і фактична ціна становить 12 738 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

Однак ціна на комунальний газ залишається стабільною на рівні 7,96 грн за кубометр, оскільки діє мораторій на зміну тарифів до кінця опалювального сезону. Незважаючи на це, протягом останніх трьох місяців ціни на газ фактично зменшувалися. Середня ціна розраховується за допомогою формули, встановленої Податковим кодексом України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Національний банк України, ураховуючи падіння цін на газ в Європі, передбачає подібну тенденцію і для нашої країни. Аналітики прогнозують, що до 2024 року ціни можуть зменшитися на 0,9%, до 2025 року — на 10,8%, а до 2026 року — на 12,2%.

Зниження ціни на газ може також вплинути на вартість комунальних послуг, але рішення цього питання відкладено до завершення опалювального сезону.

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