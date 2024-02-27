По прогнозам экспертов, тарифы на газ в Украине могут измениться в интересах граждан.

По сравнению с 2023 годом цена на газ в Украине продолжает снижаться. Только за январь 2024 цены снизились на 6,3%, но эксперты прогнозируют, что этот тренд может продолжиться и снизить их на 0,9% дополнительно. По информации Министерства экономики, газ сейчас стоит почти вдвое меньше, чем год назад, и фактическая цена составляет 12738 грн за тысячу кубометров без НДС.

Однако цена на коммунальный газ остается стабильной на уровне 7,96 грн. за кубометр, поскольку действует мораторий на изменение тарифов до конца отопительного сезона. Несмотря на это, цены на газ в последние три месяца фактически снижались. Средняя цена рассчитывается с помощью формулы, установленной Налоговым кодексом Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

Национальный банк Украины, учитывая падение цен на газ в Европе, предусматривает схожую тенденцию и для нашей страны. Аналитики прогнозируют, что к 2024 году цены могут снизиться на 0,9%, к 2025 году — на 10,8%, а к 2026 году — на 12,2%.

Снижение цены на газ может также отразиться на стоимости коммунальных услуг, но решение этого вопроса отложено до завершения отопительного сезона.

Последние новости Украины:

Будущее уже наступило: Google добавит свой искусственный интеллект даже в наушники

"Vodafone" накрутил тарифы и сделал изменившееся заявление: "Не самая приятная новость"

В Украине появилась новая необычная монета: НБУ показал, как выглядят уникальные 5 гривен