Допомога в розмірі 500 гривень щомісяця буде надана деяким сім'ям незалежно від їхнього доходу. Ця допомога може бути виплачена як компенсація за комунальні послуги. Необхідно зазначити, що отримання цих виплат не буде залежати від рівня доходу сім'ї або обсягу використаних комунальних послуг. Цю ініціативу оголосила пресслужба Чернігівської міської ради з метою допомогти окремим сім'ям, що проживають у місті.

Ця допомога буде доступна родинам загиблих або померлих захисників України, а також родинам військовослужбовців, рідні яких зникли безвісти в Афганістані. Це додаткова ініціатива до тих пільг, що передбачені законом для родин ветеранів. У місті Чернігові вирішили виділити додаткову допомогу цій категорії мешканців, пропонуючи їм отримувати 500 гривень кожного місяця як компенсацію за комунальні послуги.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих захисників передбачені пільги на оплату газу, електроенергії, опалення, квартирної плати та інших комунальних послуг у розмірі 50%. З 2024 року вони також отримуватимуть додаткову допомогу у розмірі 500 гривень з міського бюджету, повідомляється у спеціальному повідомленні. Крім того, міська рада прийняла рішення надавати допомогу у розмірі 20 тисяч гривень для тих, хто мобілізований до Збройних Сил України.

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