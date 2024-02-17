Пособие в размере 500 гривен ежемесячно будет предоставлено некоторым семьям независимо от их дохода. Эта помощь может быть выплачена в качестве компенсации за коммунальные услуги. Следует отметить, что получение этих выплат не будет зависеть от уровня дохода семьи или объема использованных коммунальных услуг. Эту инициативу объявила пресс-служба Черниговского городского совета с целью помочь отдельным семьям, проживающим в городе.

Эта помощь будет доступна семьям погибших или умерших защитников Украины, а также семьям военнослужащих, родственники которых пропали без вести в Афганистане. Это дополнительная инициатива по льготам, предусмотренным законом для семей ветеранов. В Чернигове решили выделить дополнительную помощь этой категории жителей, предлагая им получать 500 гривен каждый месяц в качестве компенсации за коммунальные услуги.

Согласно статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших защитников предусмотрены льготы на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартирной платы и других коммунальных услуг в размере 50%. С 2024 года они будут получать дополнительную помощь в размере 500 гривен из городского бюджета, сообщается в специальном сообщении. Кроме того, городской совет принял решение оказывать помощь в размере 20 тысяч гривен для тех, кто мобилизован в Вооруженные силы Украины.

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