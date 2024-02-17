Заправка автомобіля незабаром подорожчає. Ці думки висловив директор Консалтингової компанії "А-95" — Сергій Куюн, під час участі у телемарафоні. За словами експерта, це пов'язано з подіями у Червоному морі, через які зросла закупівельна вартість пального. Куюн вказав, що якщо на початку року ціна становила 77 доларів за барель, то на сьогодні вона становить вже 83 долари. За його словами, таке збільшення цін є значним для нафтового ринку.

Куюн підкреслив, що Україна змушена закуповувати пальне за імпортом за світовими цінами, тому вартість підвищується. Це призвело до того, що деякі мережі заправок економ-сегменту вже розпочали підвищувати ціни на 20-50 копійок за літр. Експерт додав, що поки немає підстав говорити про катастрофічний сценарій, але ймовірність підняття цін на бензин та дизель до 2 гривень за літр він вважає високою. Згідно з його прогнозом, це може статися впродовж найближчих двох-трьох тижнів.

Джерело: telegraf

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