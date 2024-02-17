Заправка автомобиля скоро подорожает. Эти мнения высказал директор Консалтинговой компании "А-95" - Сергей Куюн, при участии в телемарафоне. По словам эксперта, это связано с событиями в Красном море, из-за которых выросла закупочная стоимость горючего. Куюн указал, что если в начале года цена составляла 77 долларов за баррель, то на сегодняшний день она составляет уже 83 доллара. По его словам, такое увеличение цен значительно для нефтяного рынка.

Куюн подчеркнул, что Украина вынуждена закупать горючее по импорту по мировым ценам, поэтому стоимость повышается. Это привело к тому, что некоторые сети заправок экономсегмента уже начали повышать цены на 20-50 копеек за литр. Эксперт добавил, что пока нет оснований говорить о катастрофическом сценарии, но вероятность поднятия цен на бензин и дизель до 2 гривен за литр считает высокой. Согласно его прогнозу, это может произойти в ближайшие две-три недели.

Источник: telegraf

Последние новости Украины:

Могут мобилизовать только с их согласия: в ТЦК рассказали о правилах и исключениях

Новая необычная монета появилась в Украине: НБУ показал, как выглядит уникальное 5 гривен

Международная денежная помощь, открыта регистрация: какие документы необходимо предоставить украинцам