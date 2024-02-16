Хореограф та зірка «Танців із зірками» Ілона Гвоздєва продемонструвала страву, яку наситить на тривалий час.

Ілона Гвоздьова, привітавшись з підписниками на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувала кадри свого сніданку, а також показала підростаючу донечку.

«З добрим ранком», - прокоментувала Ілона Гвоздьова відео.

На тарілці Ілони Гвоздьової можна побачити сніданок в англійському стилі – яєшня з двох яєць, підсмажений бекон, ковбаски, трохи квасолі, зелень, сир і тост.

Для донечки Ілона Гвоздьова обрала пухкі сирники, якими Валерія, судячи по усмішці, залишилася задоволеною.

Зазначимо, що класичний англійський сніданок складається з обсмажених скибок бекону, яєчні та обов'язково з сосисок та квасолі.

В центрі завжди почесне місце займає глазунья, інші продукти її обрамляють.

До страви також додають смажені помідори, гриби, смажену цибулю, тости та мармелад. Деколи чорний пудинг, печеню з капусти та картоплі.

Запивати прийнято кухлем кави, чаєм з додаванням молока або апельсиновим соком.

Ситний сніданок – це традиція ще з далеких часів. Англійцям необхідно було щільно підкріпитися з самого ранку, щоб займатися важкою працею цілий день. В обід у них не було часу додатково харчуватися, а наступний прийом їжі наставав лише пізно ввечері.

Таким чином калорійний сніданок мав наповнити енергією на довгий час.

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