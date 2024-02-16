Хореограф и звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева продемонстрировала блюдо, который насытит на длительное время.

Илона Гвоздева, поприветствовав подписчиков на своей странице в Инстаграме, опубликовала кадры своего завтрака, а также показала подрастающую дочь.

«С добрым утром», – прокомментировала Илона Гвоздева видео.

На тарелке Илоны Гвоздевой можно увидеть завтрак в английском стиле – яичница из двух яиц, поджаренный бекон, колбаски, немного фасоли, зелень, сыр и тост.

Для дочери Илона Гвоздева выбрала пышныесырники, которыми Валерия, судя по улыбке, осталась довольна.

Отметим, что классический английский завтрак состоит из обжаренных ломтиков бекона, яичницы и обязательно из сосисок и фасоли.

В центре всегда почетное место занимает глазунья, другие продукты ее обрамляют.

К блюду также добавляют жареные помидоры, грибы, жареный лук, тосты и мармелад. Иногда черный пудинг, жаркое из капусты и картофеля.

Запивать принято кружкой кофе, чаем с добавлением молока или апельсиновым соком.

Сытный завтрак – это традиция еще с далеких времен. Англичанам необходимо было плотно подкрепиться с самого утра, чтобы заниматься тяжелым трудом целый день. В обед у них не было времени дополнительно питаться, а последующий прием пищи наступал только поздним вечером.

Таким образом, калорийный завтрак должен был наполнить энергией на долгое время.

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