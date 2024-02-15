Аптечка автомобіліста та додаткові комплектуючі необхідні для забезпечення безпеки на дорозі.

Ось список речей, які мають бути у кожного автомобіліста, включаючи обов'язкові предмети:

Аптечка першої допомоги: переконайтеся, що в ній є ліки, бинти, вата, клейка стрічка, стерильні серветки і т.д.

Вогнегасник: оберіть робочий з відповідним терміном придатності, бажано порошковий або вуглекислотний.

Трикутник попередження: необхідний для подачі сигналу у разі аварії або поломки.

Рекомендовані додаткові елементи:

Автоматичний компресор: корисний для накачування шин.

Запасне колесо: переконайтеся, що воно у хорошому стані, та розгляньте можливість використання зимових шин у холодну погоду.

Провід для освітлення: підходить для вирішення проблем з електрикою.

Буксирний трос: надійний та довговічний для допомоги у разі поломки.

Відеореєстратор (камера на панелі приладів): корисний для запису пригод на дорозі.

Зимові предмети:

Щітка та скребок: незамінні для очищення вікон від снігу та льоду.

Проникаюча рідина: допомагає розморозити замки та запобігти замерзанню.

Силіконове мастило: корисне для підтримки ущільнень при низьких температурах.

Лопата: зручна для збирання снігу навколо автомобіля.

Ковдра: забезпечує тепло, якщо ви застрягли на морозі.

Гусениці, що запобігають буксируванню: покращують зчеплення на слизькій дорозі.

Антифриз для скла: запобігає замерзанню скла.

Інструменти:

Базовий набір інструментів, що включає гайкові ключі, плоскогубці, викрутки та молоток, може виявитися неоціненним при дрібному ремонті.

Колісний ключ: необхідний для зняття гайок із вухами.

Підставки для коліс: забезпечують підтримку у процесі заміни коліс.

Шинний герметик: корисний для тимчасового ремонту проколотої шини.

Хороша підготовка до використання цих предметів гарантує, що ви будете готові впоратися з різними ситуаціями на дорозі, підвищуючи вашу безпеку та безпеку інших. Регулярно перевіряйте та обслуговуйте ці компоненти, щоб за потреби забезпечити їх ефективність.

Нагадаємо, на Одещині п'яний українець спровокував ДТП: сів за кермо, не маючи навичок водіння.

Як писала Politeka, як випрати пуховик у домашніх умовах: слід знати деякі правила.

Також Politeka повідомляла, "ось Боженька послав сусідів": поляки псують українські вантажівки та розсипають зерно, кадри з місця.