Ось список речей, які мають бути у кожного автомобіліста, включаючи обов'язкові предмети:
Аптечка першої допомоги: переконайтеся, що в ній є ліки, бинти, вата, клейка стрічка, стерильні серветки і т.д.
Вогнегасник: оберіть робочий з відповідним терміном придатності, бажано порошковий або вуглекислотний.
Трикутник попередження: необхідний для подачі сигналу у разі аварії або поломки.
Рекомендовані додаткові елементи:
Автоматичний компресор: корисний для накачування шин.
Запасне колесо: переконайтеся, що воно у хорошому стані, та розгляньте можливість використання зимових шин у холодну погоду.
Провід для освітлення: підходить для вирішення проблем з електрикою.
Буксирний трос: надійний та довговічний для допомоги у разі поломки.
Відеореєстратор (камера на панелі приладів): корисний для запису пригод на дорозі.
Зимові предмети:
Щітка та скребок: незамінні для очищення вікон від снігу та льоду.
Проникаюча рідина: допомагає розморозити замки та запобігти замерзанню.
Силіконове мастило: корисне для підтримки ущільнень при низьких температурах.
Лопата: зручна для збирання снігу навколо автомобіля.
Ковдра: забезпечує тепло, якщо ви застрягли на морозі.
Гусениці, що запобігають буксируванню: покращують зчеплення на слизькій дорозі.
Антифриз для скла: запобігає замерзанню скла.
Інструменти:
Базовий набір інструментів, що включає гайкові ключі, плоскогубці, викрутки та молоток, може виявитися неоціненним при дрібному ремонті.
Колісний ключ: необхідний для зняття гайок із вухами.
Підставки для коліс: забезпечують підтримку у процесі заміни коліс.
Шинний герметик: корисний для тимчасового ремонту проколотої шини.
Хороша підготовка до використання цих предметів гарантує, що ви будете готові впоратися з різними ситуаціями на дорозі, підвищуючи вашу безпеку та безпеку інших. Регулярно перевіряйте та обслуговуйте ці компоненти, щоб за потреби забезпечити їх ефективність.
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