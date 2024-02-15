Вот список вещей, которые должны быть у каждого автомобилиста, включая обязательные предметы:
Аптечка первой помощи: убедитесь, что в ней есть необходимые лекарства, бинты, вата, клейкая лента, стерильные салфетки и т. д.
Огнетушитель: выберите рабочий с соответствующим сроком годности, желательно порошковый или углекислотный.
Предупреждающий треугольник: необходим для подачи сигнала в случае аварии или поломки.
Рекомендуемые дополнительные элементы:
Автоматический компрессор: полезен для накачивания шин.
Запасное колесо: убедитесь, что оно в хорошем состоянии, и рассмотрите возможность использования зимних шин в холодную погоду.
Провода для освещения: подходят для решения проблем с электричеством.
Буксирный трос: надежный и долговечный для помощи в случае поломки.
Видеорегистратор (камера на приборной панели): полезен для записи происшествий на дороге.
Зимние предметы:
Щетка и скребок: незаменимы для очистки окон от снега и льда.
Проникающая жидкость: помогает разморозить замки и предотвратить замерзание.
Силиконовая смазка: полезна для поддержания уплотнений при низких температурах.
Лопата: удобна для уборки снега вокруг автомобиля.
Одеяло: обеспечивает тепло, если вы застряли на морозе.
Гусеницы, предотвращающие буксировку: улучшают сцепление на скользкой дороге.
Антифриз для стекла: предотвращает замерзание стекла.
Инструменты:
Базовый набор инструментов, включающий гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки и молоток, может оказаться неоценимым при мелком ремонте.
Колесный ключ: необходим для снятия гаек с проушинами.
Подставки для колес: обеспечивают поддержку в процессе замены колес.
Шинный герметик: полезен для временного ремонта проколотой шины.
Хорошая подготовка к использованию этих предметов гарантирует, что вы будете готовы справиться с различными ситуациями на дороге, повышая вашу безопасность и безопасность других. Регулярно проверяйте и обслуживайте эти компоненты, чтобы при необходимости обеспечить их эффективность.
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