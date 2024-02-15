Аптечка автомобилиста и дополнительные комплектующие необходимы для обеспечения безопасности на дороге.

Вот список вещей, которые должны быть у каждого автомобилиста, включая обязательные предметы:

Аптечка первой помощи: убедитесь, что в ней есть необходимые лекарства, бинты, вата, клейкая лента, стерильные салфетки и т. д.

Огнетушитель: выберите рабочий с соответствующим сроком годности, желательно порошковый или углекислотный.

Предупреждающий треугольник: необходим для подачи сигнала в случае аварии или поломки.

Рекомендуемые дополнительные элементы:

Автоматический компрессор: полезен для накачивания шин.

Запасное колесо: убедитесь, что оно в хорошем состоянии, и рассмотрите возможность использования зимних шин в холодную погоду.

Провода для освещения: подходят для решения проблем с электричеством.

Буксирный трос: надежный и долговечный для помощи в случае поломки.

Видеорегистратор (камера на приборной панели): полезен для записи происшествий на дороге.

Зимние предметы:

Щетка и скребок: незаменимы для очистки окон от снега и льда.

Проникающая жидкость: помогает разморозить замки и предотвратить замерзание.

Силиконовая смазка: полезна для поддержания уплотнений при низких температурах.

Лопата: удобна для уборки снега вокруг автомобиля.

Одеяло: обеспечивает тепло, если вы застряли на морозе.

Гусеницы, предотвращающие буксировку: улучшают сцепление на скользкой дороге.

Антифриз для стекла: предотвращает замерзание стекла.

Инструменты:

Базовый набор инструментов, включающий гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки и молоток, может оказаться неоценимым при мелком ремонте.

Колесный ключ: необходим для снятия гаек с проушинами.

Подставки для колес: обеспечивают поддержку в процессе замены колес.

Шинный герметик: полезен для временного ремонта проколотой шины.

Хорошая подготовка к использованию этих предметов гарантирует, что вы будете готовы справиться с различными ситуациями на дороге, повышая вашу безопасность и безопасность других. Регулярно проверяйте и обслуживайте эти компоненты, чтобы при необходимости обеспечить их эффективность.

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