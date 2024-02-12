Правильне прання та зберігання пуховика – запорука його довговічності, тому слід знати деякі правила.

Якісний пуховик зігріватиме вас рік за роком, якщо його правильно доглядати, а це означає, що потрібно вміти підтримувати його в чистоті і правильно прати куртку.

Як випрати пуховик вдома

Перш ніж відправити пуховик у прання, звільніть кишені, застебніть усі застібки-липучки та переконайтеся, що куртка повністю застебнута, щоб вона не застрягла всередині машини під час прання.

(При пранні пуховика не обов'язково використовувати сітчастий мішок для прання; мало хто має досить великий мішок.)

Потім видаліть хутряне або штучне оздоблення, яке може бути на пуховику, тому що їх можна чистити окремо.

Вам також потрібно обробити плями від макіяжу, олії або бруду, перш ніж відправляти куртку в прання.

І останнє, але не менш важливе: перед пранням завжди перевіряйте етикетку для догляду за порадами виробника про те, як чистити одяг.

Як випрати пуховик у пральній машині?

Коли все буде готове для машини, киньте куртку окремо (або разом із ковдрою, якщо це необхідно для рівноваги).

При пранні парки важливо використовувати м'який миючий засіб без запаху та холодну воду, тому що він найбільше дбайливо впливає на одяг.

Хочете, щоб пух залишався максимально пухнастим? Рекомендується прати пух - тільки обов'язково використовуйте теплу (але не гарячу) воду, тому що холодна вода не активує його.

(Якщо на етикетці для догляду за вашою курткою вказано «спеціальний миючий засіб», він каже, що це означає прання пуху.)

Використовуйте лише невелику кількість миючого засобу, приблизно половину столової ложки в одне завантаження – і уникайте відбілювача або кондиціонера для білизни.

Виробник пропонує вибрати делікатний режим прання.

Оскільки пуховики добре вбирають вологу, вам, можливо, доведеться додати додатковий цикл віджиму, щоб позбавитися зайвої вологи, перш ніж виймати їх.

Як випрати пуховик і сушити пуховик?

Повісити куртку, щоб вона повністю висохла, перш ніж покласти її в сушарку, щоб вона збилася.

Тепло зношує тканину швидше і не підходить для курток з водовідштовхувальним оздобленням, тому обов'язково вибирайте режим низької температури або її відсутність - незалежно від того, сушіння на повітрі, наднизьке або сушіння делікатних тканин.

Щоб розпушити куртку, додайте до машини кілька тенісних м'ячів, зав'язаних у носінні, або кульки для сушіння.

Вони підстрибуватимуть і допомагатимуть видаляти зайву вологу.

Як часто потрібно прати пуховик?

Часті машинні цикли можуть пошкодити водовідштовхувальне покриття вашої куртки, тому прати її раз на сезон більш ніж достатньо.

Якщо річ виглядає брудною – рекомендують прати її наприкінці сезону, а не на початку наступного.

Як почистити пуховик?

Якщо ви носите куртку регулярно, найкраще провести точкове чищення куртки. (Також зробіть це, перш ніж кинути його в прання наприкінці сезону.)

Водовідштовхувальні парки щодо легко чистити. Протирання плями мочалкою та водою має допомогти.

Джерело: chatelaine .

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