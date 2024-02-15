Пуховики легкі і теплі і можуть прослужити довгі роки, якщо їх доглядати і правильно сушити в пральній машинці.

Як сушити пуховик у пральній машинці – популярне питання, адже його необхідно повністю та якісно висушити, щоб запобігти утворенню бактерій та появі неприємного запаху.

Сушіння пуховика в машинці займає чимало часу, і її потрібно робити правильно, щоб не пошкодити пух, але насправді це дуже легко зробити, якщо в пральній машинці є функція сушіння.

Як сушити пуховик у пральній машинці:

Мокрий пуховик залиште у пральній машинці після прання. Пуховик повинен мати якнайбільше місця, щоб його можна було правильно висушити в сушильній машині, не зім'явши пух.

Акуратно відіжміть зайву воду з куртки, але не вичавлюйте її, інакше можна пошкодити пух.

2. Як сушити пуховик: встановіть низьку температуру сушарки. Сушіння куртки в пральній машині може зайняти кілька годин, але її необхідно виконувати за низької температури, інакше висока температура може пошкодити пух або тканину куртки. Поверніть регулятор температури на мінімальне значення.

Якщо в пуховику залишиться дуже багато вологи, на пуху може утворитися пліснява або грибок.

3. Додайте в сушарку разом з пуховиком 3 тенісні м'ячі. Тенісні м'ячі стрибатимуть по куртці та збиватимуть пух усередині куртки. Тенісні м'ячі, що підстрибують, також розіб'ють пух і запобігають утворенню грудок, а також зроблять його висихати швидше і рівномірніше.

Якщо у вас немає тенісних м'ячів, ви можете замінити їх двома туфлями на чисті шкарпетки.

Як сушити пуховик правильно - важливо використовувати чисті сухі тенісні м'ячі, щоб запобігти потраплянню плям, зайвої вологи або неприємних запахів на пуховик.

4. Увімкніть сушарку. Після того, як ви додали пуховик, тенісні м'ячі та встановили низьку температуру сушарки, увімкніть її, щоб почати сушіння в барабані. Чути стукіт тенісних м'ячів, коли сушарка перекидається, це нормально.

Оскільки тенісні м'ячі ударяються об куртку, розбиваючи грудки пуху, це також дозволяє матеріалу краще висохнути, що допомагає запобігти утворенню кишень вологи, в яких може утворюватися пліснява та грибок.

5. Витягуйте куртку кожні 30 хвилин, щоб її розпушити. Встановіть таймер на кожні 30 хвилин і виймайте куртку із сушарки, щоб збити її та розбити грудки, які могли утворитися на пуху. Струсіть куртку і пальцями помасажуйте грудочки пуху.

Вставте пір'я, яке розхиталося під час машинного сушіння, назад у куртку, а не висмикуйте їх.

Це також дає вам можливість побачити, чи висохла ваша куртка. Коли пух перестане злипатися і куртка стане легкою та пухнастою, значить, вона висохла.

6. Як сушити пуховик у пральній машинці: процес триває приблизно протягом 3 годин. Процес сушіння буде повільним через низьку температуру, але це найкращий спосіб висушити куртку, не пошкодивши матеріал і не залишивши вологу, яка може перетворитися на плісняву і почати пахнути.

Продовжуйте збивати куртку кожні 30 хвилин протягом 3 годин, щоб пуховик повністю висох.

Якщо куртка все ще не висохла через 3 години, продовжуйте сушити її з інтервалом по 30 хвилин, поки вона не висохне.

Джерело: wikihow .

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