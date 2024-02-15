Пуховики легкие и теплые и могут прослужить долгие годы, если за ними ухаживать и правильно сушить в стиральной машинке.

Как сушить пуховик в стиральной машинке - популярный вопрос, ведь его необходимо полностью и качественно высушить, чтобы предотвратить образование бактерий и появление неприятного запаха.

Сушка пуховика в машинке занимает немало времени, и ее нужно делать правильно, чтобы не повредить пух, но на самом деле это очень легко сделать, если в стиральной машинке есть функция сушки.

Как сушить пуховик в стиральной машинке:

Мокрый пуховик оставьте в стиральной машинке после стирки. Пуховик должен иметь как можно больше места, чтобы его можно было правильно высушить в сушильной машине, не смяв пух.

Аккуратно отожмите лишнюю воду из куртки, но не выжимайте ее, иначе можно повредить пух.

2. Как сушить пуховик: установите низкую температуру сушилки. Сушка куртки в стиральной машине может занять несколько часов, но ее необходимо выполнять при низкой температуре, иначе высокая температура может повредить пух или ткань куртки. Поверните регулятор температуры на минимальное значение.

Если в пуховике останется слишком много влаги, на пухе может образоваться плесень или грибок.

3. Добавьте в сушилку вместе с пуховиком 3 теннисных мяча. Теннисные мячи будут прыгать по куртке и взбивать пух внутри куртки. Подпрыгивающие теннисные мячи также разобьют пух и предотвратят образование комков, а также сделают его высыхать быстрее и равномернее.

Если у вас нет теннисных мячей, вы можете заменить их двумя туфлями в чистые носки.

Как сушить пуховик правильно - важно использовать чистые сухие теннисные мячи, чтобы предотвратить попадание пятен, лишней влаги или неприятных запахов на пуховик.

4. Включите сушилку. После того, как вы добавили пуховик, теннисные мячи и установили низкую температуру сушилки, включите ее, чтобы начать сушку в барабане. Слышать стук теннисных мячей, когда сушилка опрокидывается, это нормально.

Поскольку теннисные мячи ударяются о куртку, разбивая комки пуха, это также позволяет материалу лучше высохнуть, что помогает предотвратить образование карманов влаги, в которых может образовываться плесень и грибок.

5. Вытягивайте куртку каждые 30 минут, чтобы распушить ее. Установите таймер на каждые 30 минут и вынимайте куртку из сушилки, чтобы взбить ее и разбить комки, которые могли образоваться на пухе. Встряхните куртку и пальцами помассируйте комочки пуха.

Вставьте перья, которые расшатались во время машинной сушки, обратно в куртку, а не выдергивайте их.

Это также дает вам возможность увидеть, высохла ли ваша куртка. Когда пух перестанет слипаться и куртка станет легкой и пушистой, значит, она высохла.

6. Как сушить пуховик в стиральной машинке: процесс длится примерно в течение 3 часов. Процесс сушки будет медленным из-за низкой температуры, но это лучший способ высушить куртку, не повредив материал и не оставив влагу, которая может превратиться в плесень и начать пахнуть.

Продолжайте взбивать куртку каждые 30 минут в течение 3 часов, чтобы пуховик полностью высох.

Если ваша куртка все еще не высохла через 3 часа, продолжайте сушить ее с интервалом по 30 минут, пока она не высохнет.

Источник: wikihow.

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