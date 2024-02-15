Витяжка запобігає осіданню жиру на кухонних поверхнях і зберігає свіжий запах повітря, тому важливо знати, як її відмити від бруду.

Ваша витяжка старанно видаляє жир, запахи їжі, що готується, і пар з кухні.

Тому не дивно, що він може неабияк забруднитись і важливо знати, як відмити витяжку.

Як відмити витяжку та її фільтр покрокова інструкція

Алюмінієві сітчасті фільтри

Багато витяжок мають одну або кілька алюмінієвих пластин, які діють як жироуловлювальні фільтри. Вони пружні і їх легко зняти.

Якщо жир скупчився трохи, вийміть фільтр і промийте його в раковині гарячою водою з миючим засобом. Відразу після цього ретельно промийте його водою, потім висушіть.

Якщо забруднення більш серйозне, можна покласти металевий фільтр у посудомийну машину.

Як відмити витяжку за допомогою паперових фільтрів

Інший тип жироуловлюючого фільтра виготовлений з паперу. Вони призначені для регулярної заміни, щоб впоратися з накопиченням мастила. Ви можете купити їх у супермаркеті, а потім розрізати за розміром.

Замінити паперовий фільтр слід, якщо він просочився жиром, а малюнок на фільтрі знебарвився і набув червоного відтінку. Термін служби паперових фільтрів складає від трьох місяців до року, залежно від кількості та типу продуктів, виготовлених на плиті.

Як замінити вугільний фільтр і як відмити витяжку

Якщо витяжка налаштована на режим рециркуляції, а не на вентиляцію назовні, вам знадобиться вугільний фільтр для запахів.

Їх неможливо очистити, але ви можете замінити їх, якщо відчуваєте, що вони не ефективно видаляють запахи. Зверніться до виробника заміни або знайдіть сумісні запасні частини в Інтернеті.

Виробники зазвичай рекомендують міняти вугільні фільтри кожні три місяці, але ви можете виявити, що достатньо щороку.

Як почистити зовнішню поверхню витяжки з нержавіючої сталі

Багато витяжок мають зовнішню поверхню з нержавіючої сталі. Він може стати липким через скупчення жиру, а навколо елементів керування з'являться відбитки пальців.

Якщо бруду багато, вам знадобиться трохи мастила, щоб зрушити його, але не будьте надто агресивні, оскільки потертості від губок, що чистять, можуть пошкодити поверхню.

Зробіть пасту, використовуючи одну частину бікарбонату соди та одну частину білого оцту. Визначте напрямок «зерен» на невеликій ділянці, перш ніж починати роботу повністю. Чистіть не круговими, а лінійними рухами у напрямку волокон металу.

Як відмити витяжку та лампочки на ній

Більшість витяжок оснащені підсвічуванням для освітлення зони приготування їжі. Вони можуть забруднитись, оскільки розташовані прямо над варильною поверхнею.

Зніміть кришку (зазвичай пластикову або скляну) і залиште її на деякий час замочувати в гарячій мильній воді.

Джерело: which .

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