Фахівці з обленерго розповіли, як зменшити витрати на світло без отримання субсидій чи пільг від держави.

Навіть ті, хто не має права на пільги, можуть заощадити на своїх рахунках за електроенергію. Фахівці з "Закарпаттяобленерго" пояснюють, кого стосується ця можливість та як це можна зробити.

Важливою частиною цього процесу є розумне використання електроенергії. Навіть невеликі зусилля можуть позитивно вплинути на місячні витрати.

Перш за все, варто вимикати світло в кімнатах, де ви не перебуваєте, та встановлювати енергозберігаючі лампи. Не варто використовувати багато електроенергії у пікові години доби. Зменшення споживання електроенергії на 10-15% можливе, якщо включати пральні та посудомийні машини лише при повному завантаженні. Також рекомендується слідкувати за станом техніки, зокрема, регулярно чистити електрочайник від накипу, що може значно знизити його ефективність. Крім того, не варто одночасно включати до мережі багато приладів, за винятком тих, що користуються постійним підключенням.

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