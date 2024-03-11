Кабінет міністрів розглядає проект постанови щодо цього, який опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Згідно з пояснювальною запискою, починаючи з 1 січня 2024 року, відбулася реструктуризація заробітної плати, яка передбачає підвищення посадових окладів із збереженням стабільної частки заробітної плати на рівні 70%, а також зменшення розміру варіативної складової до 30%.
Проект розроблено для впровадження єдиної системи призначення пенсій державним службовцям. Згідно з пропозиціями проекту, починаючи з 1 січня 2024 року, для розрахунку пенсії державним службовцям, які працювали у державних органах, що вже провели класифікацію посад, буде враховуватися:
- Посадові оклади та надбавки за ранг та вислугу років в розмірах, що діяли до 1 січня 2024 року;
- Розміри виплат, що враховуються в заробітній платі для обчислення пенсій після 1 січня 2024 року.
Останні новини України:
Частині українців пощастить отримати грошову допомогу на оплату комуналки: сума виплати становить 5 000 грн
Оплата праці та рівень добробуту: чи задоволені українці умовами життя – результати опитування
"Приватбанк" обмежує кредитний ліміт без відома українців, клієнти скаржаться: банк дав пояснення