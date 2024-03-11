Кабінет міністрів розглядає проект постанови щодо цього, який опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Згідно з пояснювальною запискою, починаючи з 1 січня 2024 року, відбулася реструктуризація заробітної плати, яка передбачає підвищення посадових окладів із збереженням стабільної частки заробітної плати на рівні 70%, а також зменшення розміру варіативної складової до 30%.

Проект розроблено для впровадження єдиної системи призначення пенсій державним службовцям. Згідно з пропозиціями проекту, починаючи з 1 січня 2024 року, для розрахунку пенсії державним службовцям, які працювали у державних органах, що вже провели класифікацію посад, буде враховуватися:

Посадові оклади та надбавки за ранг та вислугу років в розмірах, що діяли до 1 січня 2024 року; Розміри виплат, що враховуються в заробітній платі для обчислення пенсій після 1 січня 2024 року.

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