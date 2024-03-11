Кабинет министров рассматривает проект постановления по этому поводу, который опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Согласно пояснительной записке, начиная с 1 января 2024 г., произошла реструктуризация заработной платы, которая предусматривает повышение должностных окладов с сохранением стабильной доли заработной платы на уровне 70%, а также уменьшение размера вариативной составляющей до 30%.

Проект разработан для внедрения единой системы назначения пенсий государственным служащим. Согласно предложениям проекта, начиная с 1 января 2024 года, для расчета пенсии государственным служащим, работавшим в государственных органах, уже проведших классификацию должностей, будет учитываться:

Должностные оклады и надбавки за ранг и выслугу в размерах, действовавших до 1 января 2024 года; Размеры выплат, учитываемые в заработной плате для исчисления пенсий после 1 января 2024 года.

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