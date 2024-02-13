Останнім часом користувачі висловлюють свої обгрунтовані стурбованості щодо взаємодії з "ПриватБанком" з різних причин. Недавно один з клієнтів "ПриватБанку" поділився на сайті Мінфін своїми проблемами, пов'язаними з закриттям кредиту. У відповідь на скаргу клієнта, представники "ПриватБанку" надали пораду та пояснення.

Клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що при заміні картки за терміном, закрили кредитний ліміт з незрозумілої причини. Більше того, кредитний ліміт у "ПриватБанк" сказали схвалять коли їм заманеться.

"Представник "ПриватБанк" сам зателефонував і сказав потрібно міняти картку, після чого кредитний ліміт по новій карті не схвалений. Змінюватиму банк і за зарплатною карткою", - поділився клієнт "ПриватБанк".

"ПриватБанк" під скаргою клієнта залишив коментар. Там наголосили, що зниження кредитного ліміту на картці стало неприємною несподіванкою, але банк має право переглядати його.

Разом з тим, у "ПриватБанк" повідомили, що рішення ще може бути змінено в майбутньому. Для цього клієнтам потрібно:

продовжувати активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо карткою Універсальною;

можна також надати документи, що підтверджують доходи.

Виконання цих простих рекомендацій, значно збільшує шанси на отримання потрібного ліміту.

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