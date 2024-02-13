В последнее время пользователи выражают свои обоснованные озабоченности по взаимодействию с "ПриватБанком" по разным причинам. Недавно один из клиентов ПриватБанка поделился на сайте Минфин своими проблемами, связанными с закрытием кредита. В ответ на жалобу клиента представители "ПриватБанка" предоставили совет и объяснение.

Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что при замене карты по сроку закрыли кредитный лимит по непонятной причине. Более того, кредитный лимит в "ПриватБанке" сказали одобрят когда им вздумается.

"Представитель "ПриватБанка" сам позвонил по телефону и сказал нужно менять карту, после чего кредитный лимит по новой карте не одобрен. Изменять банк и по зарплатной карте", - поделился клиент "ПриватБанк".

"ПриватБанк" под жалобой клиента оставил комментарий. Там подчеркнули, что снижение кредитного лимита на карте стало неприятной неожиданностью, но банк имеет право пересматривать его.

Вместе с тем, в "ПриватБанке" сообщили, что решение еще может быть изменено в будущем. Для этого клиентам нужно:

продолжать активно пользоваться услугами и продуктами банка, особенно картой Универсальной;

можно также предоставить документы, подтверждающие доходы.

Выполнение этих простых рекомендаций значительно увеличивает шансы на получение нужного лимита.

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