Щоденне використання кранів призводить до того, що вони поступово втрачають зовнішній вигляд, в якому вони були встановлені.

Тому важливо знати кілька порад щодо чищення та догляду за кранами .

Ми схильні думати, що змішувачі не вимагають особливого догляду, але ідеальний спосіб продовжити термін їхньої служби та уникнути погіршення зовнішнього вигляду – це щоденне чищення або хоча б пару разів на тиждень.

Дуже важливо після використання змішувача очистити залишки мила та води, оскільки залишки можуть зіпсувати обробку.

Отже, як чистити крани, щоб не пошкодити їх: інструменти для чищення.

Під час регулярного чищення використовуйте м'яку тканину, щоб витирати краплі води. Не використовуйте абразивні засоби або губки, які можуть подряпати поверхню та мають нейтральний pH.

Ми рекомендуємо добре висушити краплі води після використання крана. Якщо ви дасте їм висохнути під краном, на них може утворитися вапняний наліт, який може просочитися та зіпсувати обробку.

Продукти, яких слід уникати під час чищення кранів.

Перше, на що слід звернути увагу, це продукти, які ми ніколи не повинні використовувати, тому що ми пошкодимо наш змішувач і не зможемо повернутися в його вихідний стан, наприклад, абразивні засоби для чищення або будь-який інструмент, який дряпає, дряпає або трет його поверхню , хімічні речовини. засоби для чищення, відбілювачі, поліролі або воски, а також будь-які кислотні продукти або винаходи, такі як саморобний лимонний спрей або традиційний оцет.

Дуже важливо не використовувати мочалки або щітки, оскільки вони дряпають поверхню.

Як чистити крани правильно - для догляду за змішувачами ми можемо використовувати спеціальні неабразивні засоби для чищення, завжди дотримуючись інструкцій виробника, оцет, тільки якщо він білий, гарячу воду і мило з нейтральним pH - просте, ефективне і економічне рішення.

Загальні поради, як чистити крани, щоб не пошкодити їх.

Також бажано провітрити ванну кімнату. Це допоможе уникнути конденсату, вологості та скупчення газів метану, що коливаються в каналізаційній системі. Щоб уникнути останнього, слід завжди тримати сифони з водою.

Найчастіше розбирайте аератори або фільтри, в яких накопичуються забруднення труб, які ускладнюють проходження води та значно зменшують потік. Найпростіший спосіб - зняти їх і замочити в гарячій воді з невеликою кількістю неагресивного засобу для чищення. Таким чином, через кілька хвилин скупчення вапна розчиняться, і ми поставимо аератор на місце.

Якщо ми живемо в місці, де вода ще й тверда, щоб запобігти утворенню вапняного нальоту, необхідно видаляти залишки води, завжди витираючи поверхню м'якою тканиною після кожного використання.

Ще одна річ, про яку слід пам'ятати: не дозволяйте засобам для чищення діяти довше, ніж необхідно, завжди дотримуючись інструкцій виробника.

Як видалити сухий вапняний наліт на крані

Рекомендується використовувати для очищення оцет і за допомогою змоченої ганчірки нанести його на уражену ділянку крана. Якщо вапняна пляма не зникла, можна довше тримати загорнуту тканину в крані.

Джерело: imexproducts .

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