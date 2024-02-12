Арктичний масив повітря приносить українцям похолодання та морози, що досягатимуть до 15 градусів.

Повітря, що надходить з півночі та північного сходу, спровокує в Україні значне пониження температури від 15 лютого. Прогнозується, що на деяких територіях ночі принесуть морози від 10 до 15 градусів.

Про це заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, коментуючи для РБК-Україна. За її словами, з 15 по 20 лютого погоду буде визначати поле підвищеного тиску, яке супроводжуватиметься зниженням температури через входження холодного арктичного повітря.

"Ми очікуємо повернення морозів, і в більшості регіонів України вночі температура опуститься від 1 до 7 градусів морозу, а на північному сході та сході країни можна очікувати навіть 10-15 градусів морозу", - пояснила вона.

За прогнозами, вдень температура також залишатиметься низькою на північному сході та сході (від 1 до 6 градусів), а на решті території України буде близька до нуля. У Києві очікуються невеликі морози вночі та температура навколо нуля вдень.

Щодо погоди в лютому, слід зазначити, що в першій половині місяця в Україні трималася тепла погода, коли температура перевищувала норму на 7-10 градусів, що відповідало показникам початку квітня. У Києві було встановлено кілька температурних рекордів.

За словами Наталії Голеня, високі температури взимку в Україні стали досить поширеним явищем протягом останніх 20 років.

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