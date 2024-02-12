Воздух, поступающий с севера и северо-востока, спровоцирует в Украине значительное понижение температуры от 15 февраля. Предполагается, что на некоторых территориях ночи принесут морозы от 10 до 15 градусов.

Об этом заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, комментируя для РБК-Украина. По ее словам, с 15 по 20 февраля погоду будет определять поле повышенного давления, которое будет сопровождаться понижением температуры из-за вхождения холодного арктического воздуха.

"Мы ожидаем возвращения морозов, и в большинстве регионов Украины ночью температура опустится от 1 до 7 градусов мороза, а на северо-востоке и востоке страны можно ожидать даже 10-15 градусов мороза", – пояснила она.

По прогнозам, днем ​​температура будет оставаться низкой на северо-востоке и востоке (от 1 до 6 градусов), а на остальной территории Украины будет близка к нулю. В Киеве ожидаются небольшие морозы ночью и температура вокруг нуля днем.

Относительно погоды в феврале следует отметить, что в первой половине месяца в Украине держалась теплая погода, когда температура превышала норму на 7-10 градусов, что соответствовало показателям начала апреля. В Киеве было установлено несколько температурных рекордов.

По словам Натальи Голеня, высокие температуры зимой в Украине стали достаточно распространенным явлением за последние 20 лет.

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