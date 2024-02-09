Рішення Саксаганського суду міста підтвердило цей факт.

Померлий чоловік був головним кормильцем сім'ї. Протягом усього життя вона повністю залежала від його фінансової підтримки.

Чоловік працював шахтарем і отримував пенсію за віком у розмірі 12952,63 гривень на момент його смерті. Ця сума була у 3,5 рази вище за пенсію жінки, яка становила 3675,24 гривень, тому всі витрати сім'ї покривалися з його доходів.

Крім того, сама жінка хворіє на хронічні захворювання, що потребують постійного лікування та значних витрат.

Після смерті чоловіка вона залишилася без основного джерела доходу, тому звернулася до пенсійного фонду з проханням перевести її на інший вид пенсії для годувальників.

Однак їй було відмовлено через різні адреси реєстрації. У суді вона пояснила, що хоча вони мали різні адреси реєстрації, вони жили як одна родина, що було підтверджено свідками.

Таким чином, рішення суду підтвердило факти її залежності від чоловіка та спільного проживання як однієї родини.