Мова йде про 9 і 10 лютого. Сьогодні та завтра дні будуть не з легких, попереджає астрологиня.
За її словами, «слабка Луна в жорсткому квадраті на Уран», а «Меркурій утворює квадрат на Юпітер».
«Дні небезпечні та важкі, підвищений травматизм, конфлікти та кардинальні критичні рішення, які можуть привести до поганих наслідків», - попереджає експертка з прогнозів і авторка каналу «Scorpio».
Астрологиня радить уникати критичності, різких дій та висловів і попереджає, що можливі несподівані ризики, проблеми з електрикою, приладами, засобами зв'язку.
Також є ризики нових ракетних обстрілів.
«На рівні самопочуття уже ввімкнулось Новолуння (10.02), енергії його сильні, тож відчувати ми його почали десь іще з 07.02., що може вилитись у погіршення стану здоров'я, відсутність сил, незрозумілі рішення, які призводять до фатальних помилок. На прикладі політичної сфери, на жаль, це дуже яскраво видно», - зазначила астрологиня.
Експерт радить не планувати на ці дні важливих справ, берегти сили , стримувати емоції, не перевантажувати себе.
Особливо це стосується людей похилого віку та тих, у кого ослаблений організм.
Останні новини України:
Рейтинг найпривабливіших Знаків Зодіаку: хто на першому місці.
Гороскоп Таро на 9 лютого для всіх Знаків Зодіаку - хто перебуває в розпалі змін.
Сильна молитва батьків за дітей-воїнів: в ПЦУ оприлюднили текст.