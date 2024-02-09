Астрологиня і експертка з прогнозів попередила всі Знаки Зодіаку про небезпечний період.

Мова йде про 9 і 10 лютого. Сьогодні та завтра дні будуть не з легких, попереджає астрологиня.

За її словами, «слабка Луна в жорсткому квадраті на Уран», а «Меркурій утворює квадрат на Юпітер».

«Дні небезпечні та важкі, підвищений травматизм, конфлікти та кардинальні критичні рішення, які можуть привести до поганих наслідків», - попереджає експертка з прогнозів і авторка каналу «Scorpio».

Астрологиня радить уникати критичності, різких дій та висловів і попереджає, що можливі несподівані ризики, проблеми з електрикою, приладами, засобами зв'язку.

Також є ризики нових ракетних обстрілів.

«На рівні самопочуття уже ввімкнулось Новолуння (10.02), енергії його сильні, тож відчувати ми його почали десь іще з 07.02., що може вилитись у погіршення стану здоров'я, відсутність сил, незрозумілі рішення, які призводять до фатальних помилок. На прикладі політичної сфери, на жаль, це дуже яскраво видно», - зазначила астрологиня.

Експерт радить не планувати на ці дні важливих справ, берегти сили , стримувати емоції, не перевантажувати себе.

Особливо це стосується людей похилого віку та тих, у кого ослаблений організм.

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