Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже тут на 9 лютого, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро? Читай далі.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 9 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Зірка, перевернута.

У цій ситуації може бути втрачена надія, але це не означає, що у вашому житті все втрачено.

Коли щось йде не так, як треба, людській природі властиво зосереджуватись на тому єдиному, що ви хотіли б змінити, але є багато інших можливостей вкласти свою енергію.

Навіть якщо вам боляче визнавати невдачу або відсутність контролю в якійсь галузі вашого життя, ви побачите, що це було лише цяткою на величезній картині життя.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута.

Залишайся на землі, Телець. У світі, де так легко загубитися в програмі, у чаті або по телефону, залишайтеся в курсі того, що відбувається у вашому внутрішньому світі.

Хоча це чудово - на деякий час уникнути тиску життя, важливо, щоб ви також залишалися зосереджені на цьому моменті, щоб ви могли повністю насолодитися ним і робити те, що завжди у ваших інтересах.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута.

Кожна дія має значення, Близнюки. Вам надається безліч можливостей змінити своє життя або залишити його колишнім.

Ви не безпорадні і не перебуваєте у владі оточуючих вас людей.

Ви могутня людина, яка має свободу робити практично все, що ви захочете зробити.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею, перевернута.

Хоча ця карта Таро, можливо, не каже всього того позитивного, що людина хотіла б почути, вона чесна, і правда, що ви незадоволені своєю роботою. Вам можуть подобатися певні аспекти цього, але ви не задоволені і готові спробувати щось корисніше та нове.

Можливо, вам захочеться продовжувати робити те, що ви робите, доки не буде встановлено ще щось, але настав час перемістити диск вперед і почати пошук більшого.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов, перевернута.

Ця карта Таро каже, що ви були побиті емоційно та, можливо, морально. Вам не вистачає сміливості, яка така важлива для вас, Лева.

Вам потрібно щось або хтось, щоб надати вашої впевненості в собі, але причина, через яку цього не відбувається, полягає в тому, що Всесвіт хоче, щоб ви копнули глибше в свою душу, щоб усвідомити, що все, що вам треба, перебуває там. Вам просто потрібно повірити та проникнути всередину.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута.

Перевернута Вісімка Кубків є ознакою: хтось вдає, що він щасливий, і це може бути ви, але, швидше за все, це хтось, кого ви знаєте.

Ви можете відчути, що їхня трава зеленіша, ніж на вашому боці, але насправді вони дивляться на вас так само, бажаючи, щоб ви побачили, що їхній розарій повний шипів. Якщо ви прислухаєтеся і спостерігаєте за язиком тіла, ви побачите правду.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Закохані.

У «Закоханих» розповідається про те, щоб бути щасливим із тим, з ким ти є, але також думати, що кохання могло б бути кращим. Терези, можливо, вам доведеться перезвернути свою увагу на відносини, в яких ви зараз перебуваєте.

Хоча проблеми будуть завжди, ви виявите, що можете щось змінити в собі, щоб покращити ситуацію, і якщо це не працює, не вступайте у нові відносини. Спочатку вирішите цю проблему.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Меч.

Ви досягли певного прогресу, і навіть якщо ви знаходитесь в середині шляху, і світло в кінці тунелю ще не видно, це не означає, що ви йдете в нікуди або що ви крутячи колеса.

Це означає, що ви перебуваєте в самому розпалі змін, і вам слід залишатися дуже старанними, щоб продовжувати рухатися в тому напрямку, в якому ви хочете йти.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Жезлів.

Шістка Жезлов - це попередження про те, що ви можете потрапити в незручну ситуацію, якщо не обережні. Не варто займати компромісні позиції, які можуть призвести до приниження чи сорому, особливо якщо вашим наміром було допомогти та надати підтримку.

Чиїсь проблеми справді не вимагають вашого втручання. Можливо, буде краще, якщо їхня драма залишиться на їхньому боці вулиці.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута.

Отже, ви спробували і все пішло не так, як планувалося. Ви зазнали невдачі, і це була велика праця, можливо, ви думаєте даремно.