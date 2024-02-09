Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь на 9 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 9 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Звезда, перевернутая.

В этой ситуации может быть потеряна надежда, но это не значит, что в вашей жизни потеряно все.

Когда что-то идет не так, как надо, человеческой природе свойственно сосредотачиваться на том единственном, что вы хотели бы изменить, но есть много других возможностей вложить свою энергию.

Даже если вам больно признавать неудачу или отсутствие контроля в какой-то области вашей жизни, вы увидите, что это было лишь пятнышком на огромной картине жизни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая.

Оставайся на земле, Телец. В мире, где так легко потеряться в приложении, в чате или по телефону, оставайтесь в курсе того, что происходит в вашем внутреннем мире.

Хотя это прекрасно - на некоторое время избежать давления жизни, важно, чтобы вы также оставались сосредоточены на этом моменте, чтобы вы могли полностью насладиться им и делать то, что всегда в ваших интересах.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Каждое действие имеет значение, Близнецы. Вам предоставляется множество возможностей изменить свою жизнь или оставить ее прежней.

Вы не беспомощны и не находитесь во власти окружающих вас людей.

Вы могущественный человек, у которого есть свобода делать практически все, что вы пожелаете сделать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая.

Хотя эта карта Таро, возможно, не говорит всего того положительного, что человек хотел бы услышать, она честна, и правда в том, что вы недовольны своей работой. Вам могут нравиться определенные аспекты этого, но вы не удовлетворены и готовы попробовать что-то более полезное и новое.

Возможно, вам захочется продолжать делать то, что вы делаете, пока не будет установлено что-то еще, но пришло время переместить диск вперед и начать поиск большего.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая.

Эта карта Таро говорит, что вы были избиты эмоционально и, возможно, морально. Вам не хватает смелости, которая так важна для вас, Льва.

Вам нужно что-то или кто-то, чтобы придать вашей уверенности в себе, но причина, по которой этого не происходит, заключается в том, что Вселенная хочет, чтобы вы копнули глубже в свою душу, чтобы осознать, что все, что вам нужно, находится там. Вам просто нужно поверить и проникнуть внутрь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая.

Перевернутая Восьмерка Кубков является предзнаменованием: кто-то притворяется, что он счастлив, и это может быть вы, но, скорее всего, это кто-то, кого вы знаете.

Вы можете почувствовать, что их трава зеленее, чем на вашей стороне, но на самом деле они смотрят на вас так же, желая, чтобы вы увидели, что их розарий полон шипов. Если вы прислушаетесь и понаблюдаете за языком тела, вы увидите правду.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные.

В «Влюбленных» рассказывается о том, чтобы быть счастливым с тем, с кем ты есть, но также думать, что любовь могла бы быть лучше. Весы, возможно, вам придется перенаправить свое внимание на отношения, в которых вы сейчас находитесь.

Хотя проблемы будут всегда, вы обнаружите, что можете что-то изменить в себе, чтобы улучшить ситуацию, и если это не работает, не вступайте в новые отношения. Сначала решите эту проблему.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Вы добились определенного прогресса, и даже если вы находитесь в середине пути, и свет в конце туннеля еще не виден, это не значит, что вы идете в никуда или что вы крутя колеса.

Это означает, что вы находитесь в самом разгаре перемен, и вам следует оставаться очень усердными, чтобы продолжать двигаться в том направлении, в котором вы хотите идти.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Шестерка Жезлов — это предупреждение о том, что вы можете попасть в неловкую ситуацию, если не будете осторожны. Не стоит занимать компромиссные позиции, которые могут привести к унижению или стыду, особенно если вашим намерением было помочь и оказать поддержку.

Чьи-то проблемы действительно не требуют вашего вмешательства. Возможно, будет лучше, если их драма останется на их стороне улицы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая.

Итак, вы попробовали, и все пошло не так, как планировалось. Вы потерпели неудачу, и это был большой труд, возможно, вы думаете впустую.

Тяжело, когда тебе приснился сон, который в итоге оказался еще более кошмарным, чем ты мог себе представить. Пришло время вернуться к чертежной доске, Козерог, и переосмыслить план игры. Вас ждут лучшие дела. Рассчитывай на это.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Эта карта может быть знаком того, что ваши супер-сыщики принесут вам пользу, потому что то, чего вы раньше не замечали, будет найдено прямо у вас на глазах. Вам даже не придется его искать.

Любитель-изменщик будет пойман. Лжец может рассказать о себе. Вам даже не нужно будет настаивать на этом вопросе, они сами погубят вас.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая.

Не каждая награда приносит больше денег, и на работе вы, возможно, надеялись на большую премию, повышение по службе, офис на углу, но нет, это не то, что вы получаете.

Вы можете получить некоторые вещи, которые лучше, чем чины в вашем кармане, такие как безопасность, больше свободы и, возможно, право делать выбор, который вам не разрешалось делать раньше, но поскольку доверие построено, вы получаете дополнительную оценку там, где это делают другие. нет.

Источник: yourtango.

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