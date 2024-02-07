Митрополит Київський і всієї України Епіфаній підказав матерям і батькам України, як молитись за своїх дітей, які зараз боронять рідну землю від ворога.

Митрополит Епіфаній підкреслив, що великою і сильною є батьківська молитва.

«Мільйони сердець українських матерів і батьків сьогодні «пройняті мечами» за долі своїх дітей – вірних синів і дочок України, які боронять її від ворога, несучи службу в Збройних Силах України… », - зазначив митрополит Епіфаній.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав українських батьків молитися за своїх дітей-воїнів і опублікував тест молитви.

Молитва батьків за дітей – воїнів:

«Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу Батьківську руку життя сина мого (доньки моєї) і молю Тебе, Отче, бережи його (її) душу і тіло від усякої небезпеки і біди, від кулі і полону. Укрий його (її) Твоєю святою рукою і допоможи йому (її) виконати свій обов’язок, захищаючи Україну нашу від ворогів.

У важку хвилину ж почуй голос серця його (її), коли він (вона) буде призивати Тебе. Не відкидай його (її), а спаси, допоможи і збережи його (її). Нехай же Твоя милість і благодать буде з ним (з нею), щоб віну був сміливим, мужнім і в усьому чинив вгодне Тобі (щоб вона була сміливою, мужньою і в усьому чинила вгодне Тобі).

Збережи його (її) життя та дай йому (їй) пізнати радістьвиконаного обов’язку і радість перемоги над ворогом. Дякую Тобі, Отче, що воля Твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина (моєї доньки).

Славлю Тебе, Великий Боже, і поклоняюся Тобі, з Єдинородним Твоїм Сином, Пресвятим і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас і навікі віків. Амінь».

Молитва батьків за дітей – воїнів.

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