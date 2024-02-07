Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подсказал матерям и отцам Украины, как молиться о своих детях, которые сейчас защищают родную землю от врага.

Митрополит Епифаний подчеркнул, что великая и сильная родительская молитва.

«Миллионы сердец украинских матерей и родителей сегодня «проникнуты мечами» за судьбы своих детей – верных сыновей и дочерей Украины, защищающих ее от врага, неся службу в Вооруженных Силах Украины…», - отметил митрополит Епифаний.

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний призвал украинских родителей молиться за своих детей-воинов и опубликовал тест молитвы.

Молитва родителей за детей – воинов:

«Боже Всемогущий, отдаю в Твою любящую Родительскую руку жизнь сына моего (дочери моей) и молю Тебя, Отче, храни его (ее) душу и тело от всякой опасности и беды, от пули и плена. Укой его (ее) Твоей святой рукой и помоги ему (ее) исполнить свой долг, защищая Украину нашу от врагов.

В трудную минуту услышь голос сердца его (ее), когда он (она) будет призывать Тебя. Не отвергай его (ее), но спаси, помоги и сохрани его (ее). Пусть же Твоя милость и благодать будет с ним (с ней), чтобы он был смелым, мужественным и во всем поступал угодно Тебе (чтобы она была смелой, мужественной и во всем поступала угодно Тебе).

Сохрани его (ее) жизнь и дай ему (ей) познать радость исполненного долга и радость победы над врагом. Благодарю Тебя, Отче, что воля Твоя благоуспешно исполняется рукой Твоей в жизни моего сына (моей дочери).

Славлю Тебя, Великий Боже, и поклоняюсь Тебе, с Единородным Твоим Сыном, Пресвятым и Животворящим Твоим Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь».

Молитва родителей за детей – воинов

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