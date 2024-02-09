Речь идет о 9 и 10 февраля. Сегодня и завтра дни будут не из легких, предупреждает астролог.
По ее словам, «слабая Луна в жестком квадрате на Уран», а «Меркурий образует квадрат на Юпитер».
«Дни опасные и тяжелые, повышен травматизм, конфликты и кардинальные критические решения, которые могут привести к плохим последствиям», - предупреждает эксперт по прогнозам и автор канала «Scorpio».
Астролог советует избегать критичности, резких действий и высказываний и предупреждает, что возможны неожиданные риски, проблемы с электричеством, приборами, средствами связи.
Также есть риски новых ракетных обстрелов.
«На уровне самочувствия уже включилось Новолуние (10.02), энергии его сильные, поэтому чувствовать мы его начали еще с 07.02., что может вылиться в ухудшение состояния здоровья, отсутствие сил, непонятные решения, которые приводят к роковым ошибкам. На примере политической сферы, к сожалению, это очень ясно видно», - отметила астрологиня.
Эксперт советует не планировать на эти дни важные дела, беречь силы, сдерживать эмоции, не перегружать себя.
Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого ослаблен организм.
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