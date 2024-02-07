У Миколаївській області продають нерухомість за доступні ціни.
Оголошення з'явилися на сайті ОЛХ.
Зокрема, за 30 тисяч гривен продається приватний будинок у селі Людмилівка.
За словами продавця, ціна не остаточна, тому можливий торг.
"Продам будинок,стан на фото. Будинок продається з усім, що є в будинку. У нас не має можливості вивозити все. По всім питанням пишіть", - йдеться у оголошенні.
Також продавець додав, що продає приватна особа, поверховість: 1, Загальна площа: 40 м², Кількість кімнат: 2.
У Миколаївськй області продається затишний будинок з красивим видом.
"Продається затишний дачний будиночок з красивим видом на лиман за Б. Коренихою. Дача вимагає косметичного ремонту. Гарна транспортна розв'язка, можливість прописки, не приватизована", - повідомив продавець.
Додатково продавець вказав, що продає будинок приватна особа, поверховість: 2, Загальна площа: 45 м², Кількість кімнат: 3, Площа ділянки: 4 соток.
Тип будинку: Дача, Рік побудови / здачі: 1980 - 1989, Тип стін: Цегляний, Тип покрівлі: Шифер, Опалення: Твердопаливне, Ремонт: Під чистову обробку, Меблювання: Так.
Комфорт: Охорона території, Гостьовий, літній будинок, Огорожа, Тераса.
Продавець оцінив будинок у 100 тисяч гривен.
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