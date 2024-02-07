В Украине за небольшие деньги можно купить недвижимость, стало известно, где она находится.

В Николаевской области продают недвижимость по доступным ценам.

Объявление появилось на сайте ОЛХ.

В частности, за 30 тысяч гривен продается частный дом в селе Людмиловка.

По словам продавца, цена не окончательная, потому возможен торг.

"Продам дом, состояние на фото. Дом продается со всем, что есть в доме. У нас нет возможности вывозить все. По всем вопросам пишите", - говорится в объявлении.

Также продавец добавил, что продает частное лицо, этажность: 1, Общая площадь: 40 м², Количество комнат: 2.

В Николаевской области продается уютный дом с красивым видом.

"Продается уютный дачный домик с красивым видом на лиман за Б. Коренихой. Дача требует косметического ремонта. Хорошая транспортная развязка, возможность прописки не приватизирована", - сообщил продавец.

Дополнительно продавец указал, что продает дом частное лицо, этажность: 2, Общая площадь: 45 м², Количество комнат: 3, Площадь участка: 4 соток.

Тип дома: Дача, Год постройки/сдачи: 1980 - 1989, Тип стен: Кирпичный, Тип кровли: Шифер, Отопление: Твердотопливное, Ремонт: Под чистовую отделку, Мебель: Да.

Комфорт: Охрана территории, Гостевой, летний дом, Забор, Терраса.

Продавец оценил дом в 100 тысяч гривен.

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