У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» повідомили про трагічні наслідки нової атаки.

Згідно з повідомленням «Нафтогаз», сьогодні зранку, 7 лютого, ударом ворога було пошкоджено два газопроводи у Миколаєві.

Аварійно-диспетчерські бригади Газмережі розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків.

«У результаті обстрілу також загинув один із наших працівників – Леонід Глове, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Газмережі. Ракета влучила поруч з його домом, наш колега помер у реанімації. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким Леоніда. Вічна пам’ять», - повідомили у «Нафтогаз».

Додамо, у свою чергу «Укренерго» повідомляє, що ранкова ракетна атака рф не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми.

Через пошкодження електромереж є знеструмлення в Києві та Харкові.

«Через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж в Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Протягом 3-4 годин енергоживлення буде відновлено», - йдеться у повідомленні «Укренерго».

В Харкові через пошкодження мереж «Харківобленерго» знеструмлено близько 1000 споживачів.

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