Магнітні бурі в лютому влаштують людям чергові випробовування, багато хто може відчути погіршення здоров’я.

Магнітних бур у лютому уникнути не вдасться, попереджають фахівці, пише Politeka.net.

В американському Центрі прогнозування космічної погоди Національної агенції океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) попереджають, що перші магнітні бурі очікуються вже на початку місяця - 4 і 5 лютого. Вони будуть слабкими.

На магнітні бурі у лютому середньої інтенсивності слід очікувати 11-17 лютого.

Сильна магнітна буря очікується у третій декаді — 23 та 24 лютого.

Магнітні бурі в лютому.

Підкреслимо, що, згідно з деякими дослідженнями, магнітні бурі можуть впливати на фізичне та психічне самопочуття людей. Зазвичай це включає головний біль, розлади сну, роздратованість та збудження нервової системи.

Магнітні бурі, в тому числі у лютому, можуть впливати на емоційний стан людей. Деякі люди можуть відзначати зміни у настрої, рівні страху або тривожності під час магнітних бурь.

Найсильніше магнітні бурі діють на людей, що мають хронічні недуги: бронхіальну астму, артрит, ревматизм, серцеві захворювання, тиск.

Впливи магнітних бур є індивідуальними і відсутні у багатьох людей. Більшість людей не відчувають значних впливів магнітних бурь на своє здоров'я.

Магнітні бурі в лютому.

На думку деяких експертів, лише 10% всього населення планети чутливі до магнітних бур.

У свою чергу лікарі в період магнітних бур чи зниженого атмосферного тиску в першу чергу радять більше відпочивати, дотримуватись режиму сну. Також варто переглянути свій раціон. Під час магнітних бур дієтологи радять виключати з раціону алкоголь та енергетичні напої, віддаючи перевагу сокам, морсам та трав'яним чаям. Важку їжу краще замінити овочами та зеленню.

Людям, які мають хронічні захворювання необхідно переглянути аптечку на вміст необхідних препаратів.

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