Магнитных бурь в феврале избежать не удастся, предупреждают специалисты, пишет Politeka.net.

В американском Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) предупреждают, что первые магнитные бури ожидаются уже в начале месяца – 4 и 5 февраля. Они будут слабыми.

Магнитные бури в феврале средней интенсивности следует ожидать 11-17 февраля.

Сильная магнитная буря ожидается в третьей декаде - 23 и 24 февраля.

Магнитные бури в феврале.

Подчеркнем, что согласно некоторым исследованиям, магнитные бури могут влиять на физическое и психическое самочувствие людей. Обычно это включает в себя головную боль, расстройства сна, раздраженность и возбуждение нервной системы.

Магнитные бури, в том числе в феврале, могут оказывать влияние на эмоциональное состояние людей. Некоторые люди могут отмечать изменения в настроении, уровне страха или тревожности при магнитных бурях.

Наиболее сильно магнитные бури действуют на людей, имеющих хронические недуги: бронхиальную астму, артрит, ревматизм, сердечные заболевания, давление.

Влияние магнитных бурь индивидуально и отсутствует у многих людей. Большинство людей не испытывают значительных влияний магнитных бурь на свое здоровье.

Магнитные бури в феврале.

По мнению некоторых экспертов, только 10% всего населения планеты чувствительны к магнитным бурям.

В свою очередь врачи в период магнитных бурь или пониженного атмосферного давления в первую очередь советуют больше отдыхать, соблюдать режим сна. Также следует пересмотреть свой рацион. Во время магнитных бурь диетологи советуют исключать из рациона алкоголь и энергетические напитки, предпочитая соки, морсы и травяные чаи. Тяжелую пищу лучше заменить овощами и зеленью.

Людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проверить аптечку на наличие необходимых препаратов.

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