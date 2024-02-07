В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сообщили о трагических последствиях новой атаки.

Согласно сообщению «Нафтогаза», сегодня утром, 7 февраля, ударом врага были повреждены два газопровода в Николаеве.

Аварийно-диспетчерские бригады Газсети приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий.

«В результате обстрела также погиб один из наших работников – Леонид Глове, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Газсети. Ракета попала рядом с его домом, наш коллега скончался в реанимации. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Леонида. Вечная память», – сообщили в «Нафтогазе».

Добавим, в свою очередь «Укрэнерго» сообщает, что утренняя ракетная атака России не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы.

Из-за повреждений электросетей есть обесточивание в Киеве и Харькове.

«Из-за повреждения двух высоковольтных линий 110 кВ местных электросетей в Киеве обесточены 19 400 потребителей, учреждения здравоохранения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В течение 3-4 часов энергопитание будет возобновлено», - говорится в сообщении «Укрэнерго».

В Харькове из-за повреждений сетей «Харьковоблэнерго» обесточено около 1000 потребителей.

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