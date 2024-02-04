Військовозобов'язані громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, повинні подати усі відповідні документи у ТЦК та СП - викидати повістку не можна.

В Україні діє стан воєнного положення та проводиться загальна мобілізація. За ухилення від обов'язкової мобілізації передбачено серйозну відповідальність. Про нюанси призову розповів начальник київського мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

Законодавство визначає перелік підстав, які звільняють осіб від участі в мобілізації, зокрема, врахування осіб, які працюють на державних органих, підприємствах, установах та організаціях.

Володимир Новосядлий уточнив, що якщо особа після отримання повістки викинула її у смітник і не з'явилася на призов, то в такому випадку відсутність особи в Територіальній військовій комісії призводить до направлення матеріалів до Національної поліції. Такі особи фіксуються у базі даних як розшукувані поліцією.

Згідно з рішенням, визначеним у постанові № 1487, Національна поліція повинна здійснювати затримання та транспортування до Територіальної військової комісії громадян, підлягаючих військовому призову та резервістів, які порушили адміністративні правила.

Мета затримання - складання протоколу про вчинене правопорушення під час мобілізації. В таких випадках складається відповідний протокол про адміністративне порушення.

Володимир Новосядлий підкреслив, якщо особа висловлює своє бажання не спілкуватися, це може служити прямим свідченням ухилення від мобілізації. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Матеріали справи подаються на досудове розслідування щодо випадків ухилення.

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