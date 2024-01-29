Звертаємо увагу, що відстрочка від мобілізації це не звільнення від служби, а відкладання військового обов'язку на якийсь термін.

Категорії осіб, які мають право на отримання відстрочки під час мобілізації, визначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Законопроєкт, який може зробити відстрочку від мобілізації 2024 року майже неможливою для більшості категорій військовозобов'язаних, був відкликаний Верховною Радою.

Слід зазначити, що відстрочка від мобілізації не є звільненням від служби; це відкладання військового обов'язку на певний термін, тому особи, які отримали відстрочку, залишаються на обліку в Територіальному центрі кваліфікаційних комісій.

Згідно з законодавством України, відстрочку від мобілізації можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років за таких причин:

За станом здоров'я, якщо вони визнані особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців.

За сімейними обставинами, такими як утримання трьох або більше дітей молодше 18 років, або самостійне виховання дітей віком до 18 років.

У зв'язку з професійною діяльністю, яка передбачає відстрочку.

У зв'язку з навчанням або отриманням наукового ступеня.

Через бронь.

Відстрочку за станом здоров'я можуть отримати відстрочку від мобілізації також особи з важкими деформаціями опорно-рухового апарату, після ендопротезування, з психічними розладами, хворобою Дауна, шизофренією та іншими станами.

Жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей молодше 18 років, або ті, хто самостійно виховує дітей віком до 18 років, також можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Важливо зазначити, що зміни в законодавстві дозволяють отримати відстрочку від мобілізації особам, які мають дружину (чоловіка) або одного з батьків з інвалідністю І чи II групи, за умови відсутності інших працездатних осіб, які можуть утримувати цих військовозобов'язаних.

Відстрочка від мобілізації також може бути надана особам, які мають дітей із захворюваннями або ураженнями, що потребують постійного догляду, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії.

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