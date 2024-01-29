Звертаємо увагу, що відстрочка від мобілізації це не звільнення від служби, а відкладання військового обов'язку на якийсь термін.

Категории лиц, имеющих право на получение отсрочки при мобилизации, определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Законопроект, который может сделать отсрочку от мобилизации 2024 почти невозможной для большинства категорий военнообязанных, был отозван Верховной Радой.

Следует отметить, что отсрочка от мобилизации не освобождение от службы; это откладывание воинского долга на определенный срок, поэтому лица, получившие отсрочку, остаются на учете в Территориальном центре квалификационных комиссий.

Согласно законодательству Украины, отсрочку от мобилизации могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет по следующим причинам:

По состоянию здоровья, если они признаны лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев.

По семейным обстоятельствам, таким как содержание трех или более детей младше 18 лет, или самостоятельное воспитание детей в возрасте до 18 лет.

В связи с профессиональной деятельностью, предусматривающей отсрочку.

В связи с обучением или обретением научной степени.

Через бронь.

Отсрочку по состоянию здоровья могут получить отсрочку от мобилизации также с тяжелыми деформациями опорно-двигательного аппарата, после эндопротезирования, с психическими расстройствами, болезнью Дауна, шизофренией и другими состояниями.

Женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей младше 18 лет, или самостоятельно воспитывающие детей в возрасте до 18 лет, также могут получить отсрочку от мобилизации.

Важно отметить, что изменения в законодательстве позволяют получить отсрочку от мобилизации лицам, имеющим жену (супругу) или одного из родителей с инвалидностью I или II группы, при отсутствии других трудоспособных лиц, которые могут содержать этих военнообязанных.

Отсрочка от мобилизации также может быть предоставлена ​​лицам, имеющим детей с заболеваниями или поражениями, нуждающимися в постоянном уходе, что подтверждается заключением медико-социальной экспертной комиссии.

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