Военнообязанные граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации, должны предоставить все соответствующие документы в ТЦК и СП - выбрасывать повестку нельзя.

В Украине действует состояние военного положения и проводится всеобщая мобилизация. За уклонение от обязательной мобилизации предусмотрена серьезная ответственность. О нюансах призыва рассказал начальник киевского мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

Законодательство определяет перечень оснований, освобождающих лиц от участия в мобилизации, в частности, учет лиц, работающих на государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях.

Владимир Новосядлый уточнил, что если лицо после получения повестки выбросило его в помойку и не явилось на призыв, то в таком случае отсутствие лица в Территориальной военной комиссии приводит к направлению материалов в Национальную полицию. Такие лица фиксируются в базе данных как разыскиваемые полицией.

Согласно решению, определенному в постановлении № 1487, Национальная полиция должна осуществлять задержание и транспортировку в Территориальную военную комиссию граждан, подлежащих военному призыву и резервистов, нарушивших административные правила.

Цель задержания – составление протокола о совершенном правонарушении во время мобилизации. В таких случаях составляется соответствующий протокол об административном нарушении.

Владимир Новосядлый подчеркнул, если лицо выражает свое желание не общаться, это может служить прямым свидетельством уклонения от мобилизации. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Материалы дела представляются на досудебное расследование в случае уклонения.

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Напомним, перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации в феврале 2024 года.

Как сообщала Politeka, многодетный отец отказался от повестки и предъявил обвинение ТЦК.

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