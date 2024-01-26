Зібрало перелік міст, де за добровільну мобілізацію до лав ЗСУ виплачують матеріальну підтримку.

У зв'язку з продовженням росією повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація, і в декількох містах країни надають грошові бонуси тим, хто вступає добровільно до лав ЗСУ. Стало відомо, в яких містах України виплачують кошти за мобілізацію.

Львів:

Одноразова виплата у розмірі 50 000 гривень буде надаватися тим, хто знаходиться на військовому обліку в Львівській міській територіальній громаді та уклав контракт з десантно-штурмовими військами або морською піхотою.

Одеса:

Одноразова виплата складатиме 20 000 гривень. Влада Одеси додала також тих, хто уклав контракт із ЗСУ. Локальна влада прагне автоматизувати процес виплат.

Київ:

Усі кияни, які мобілізувалися з 1 грудня 2023 року, отримуватимуть одноразову допомогу в розмірі 30 000 гривень. Також вже додали тих, хто підписав контракт на проходження військової служби, але через недосконалість механізму виплати поки не проводяться.

Балаклійська громада на Харківщині:

Міська військова адміністрація виплачує 50 000 гривень мешканцям Балаклійської громади, які мобілізувалися з 1 січня 2024 року. Виплата є одноразовою.

Богодухівська громада на Харківщині:

Тут мешканцям також виплачують по 50 000 гривень одноразово, незалежно від того, чи вони мобілізувалися, чи уклали контракт. Допомогу можуть отримати також місцеві мешканці та внутрішньо переміщені особи.

Для отримання виплати мобілізовані чи контрактники повинні подати необхідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після зарахування до військової частини виплати автоматично здійснюватимуться на їх банківські рахунки.

Джерело: РБК-Україна.

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