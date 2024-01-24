У ЗМІ з'явилася інформація про те, які редагування Міністерство оборони України збирається внести до проекту закону про мобілізацію.

Міноборони внесло до Ради доопрацьований законопроєкт про мобілізацію. Міністерство оборони України представило до Верховної Ради вдосконалений проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Про це повідомлють ЗМІ із посиланням на джерела. Нові правила пропонуються при покаранні ухилянтів від мобілізації.

Так, в законопроекті пропонується низка нововведень. Зокрема ухилянтам від мобілізації протягом 5 днів з моменту, коли вони мали явитись в ТЦК та СП надсилається вимога про виконання обов'язку військовозабов'язаного (форма вимоги встановлюється Міноборони України).

Крім цього, в законопроекті прописано, що якщо призовник в рамках мобілізації протягом десяти днів не виконав вимоги та не з'явився в ТЦК та СП, йде звернення до суду. Після цього суд приймає рішення відносно ухилянта від мобілізації про:

тимчасове обмеження виїзду за кордон;

тимчасове обмеження користуванням авто;

арешт на кошти.

За інформацією джерела, перегляд цього удосконаленого законопроєкту про мобілізацію буде проведено у Верховній Раді. Проте наразі дата розгляду не визначена.

Серед позитивних змін закону про мобілізацію варто відзначити:

Загальний облік — забезпечення справедливості;

Застосування електронного кабінету та ЦНАП для оновлення даних замість ТЦК та СП — покращена зручність;

Бронювання держслужбовців як усіх із категорії "Б" та "В", що охоплює 50% військовозобов'язаних в конкретному органі;

Переїзд без дозволу ТЦК із можливістю обліку за новою адресою;

Звільнення полонених та строковиків;

Відстрочка на 2 роки для тих, хто прослужив 36 місяців;

Відстрочка на 6 місяців для тих, хто звільнився із строкової служби;

Добровольці мають відстрочку на 2 місяці після мобілізації;

Короткострокові контракти на військову службу для осіб віком 18-25 років на термін 1 рік;

Регулювання щорічної основної відпустки.

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