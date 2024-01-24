Міноборони внесло до Ради доопрацьований законопроєкт про мобілізацію. Міністерство оборони України представило до Верховної Ради вдосконалений проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Про це повідомлють ЗМІ із посиланням на джерела. Нові правила пропонуються при покаранні ухилянтів від мобілізації.
Так, в законопроекті пропонується низка нововведень. Зокрема ухилянтам від мобілізації протягом 5 днів з моменту, коли вони мали явитись в ТЦК та СП надсилається вимога про виконання обов'язку військовозабов'язаного (форма вимоги встановлюється Міноборони України).
Крім цього, в законопроекті прописано, що якщо призовник в рамках мобілізації протягом десяти днів не виконав вимоги та не з'явився в ТЦК та СП, йде звернення до суду. Після цього суд приймає рішення відносно ухилянта від мобілізації про:
- тимчасове обмеження виїзду за кордон;
- тимчасове обмеження користуванням авто;
- арешт на кошти.
За інформацією джерела, перегляд цього удосконаленого законопроєкту про мобілізацію буде проведено у Верховній Раді. Проте наразі дата розгляду не визначена.
Серед позитивних змін закону про мобілізацію варто відзначити:
- Загальний облік — забезпечення справедливості;
- Застосування електронного кабінету та ЦНАП для оновлення даних замість ТЦК та СП — покращена зручність;
- Бронювання держслужбовців як усіх із категорії "Б" та "В", що охоплює 50% військовозобов'язаних в конкретному органі;
- Переїзд без дозволу ТЦК із можливістю обліку за новою адресою;
- Звільнення полонених та строковиків;
- Відстрочка на 2 роки для тих, хто прослужив 36 місяців;
- Відстрочка на 6 місяців для тих, хто звільнився із строкової служби;
- Добровольці мають відстрочку на 2 місяці після мобілізації;
- Короткострокові контракти на військову службу для осіб віком 18-25 років на термін 1 рік;
- Регулювання щорічної основної відпустки.
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