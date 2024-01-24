Минобороны внесло в Раду доработанный законопроект о мобилизации. Министерство обороны Украины представило Верховной Раде усовершенствованный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
Об этом сообщат СМИ со ссылкой на источники. Новые правила предлагаются при наказании уклоняющихся от мобилизации.
Так, в законопроекте предлагается ряд нововведений. В частности, уклоняющимся от мобилизации в течение 5 дней с момента, когда они должны явиться в ТЦК и СП направляется требование о выполнении обязанности военнообязанного (форма требования устанавливается Минобороны Украины).
Кроме того, в законопроекте прописано, что если призывник в рамках мобилизации в течение десяти дней не выполнил требования и не явился в ТЦК и СП, идет обращение в суд. После этого суд принимает решение в отношении уклоняющегося от мобилизации о:
- временное ограничение выезда за границу;
- временное ограничение пользованием авто;
- арест на денежные средства.
По информации источника, пересмотр этого усовершенствованного законопроекта о мобилизации будет проведен в Верховной Раде. Однако в настоящее время дата рассмотрения не определена.
Среди положительных изменений закона о мобилизации следует отметить:
- Общий учет – обеспечение справедливости;
- Применение электронного кабинета и ЦНАП для обновления данных вместо ТЦК и СП улучшенное удобство;
- Бронирование госслужащих как всех из категории "Б" и "В", охватывающих 50% военнообязанных в конкретном органе;
- Переезд без разрешения ТЦК с возможностью учета по новому адресу;
- Освобождение пленных и срочников;
- Отсрочка на 2 года для прослуживших 36 месяцев;
- Отсрочка на 6 месяцев для уволившихся со срочной службы;
- Добровольцы получают отсрочку на 2 месяца после мобилизации;
- Краткосрочные контракты на военную службу для лиц в возрасте 18-25 лет сроком на 1 год;
- Регулировка ежегодного основного отпуска.
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