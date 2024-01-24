Він поділився нагодою свого клієнта, з яким вони вирішили оскаржити постанову ВЛК, оскільки чоловік отримав тяжке поранення та опинився у шпиталі.

Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) особи, що підлягають військовозобов'язанню, мають законне право оскаржити її висновки у рамках мобілізації. Незважаючи на законність цього права, на практиці його реалізація може стикатися з труднощами. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін у YouTube.

Він поділився випадком свого клієнта, з яким вони вирішили оскаржити постанову ВЛК адже чоловік отримав важке поранення та опинився в госпіталі. Адвокат пояснює, що їхнє намагання оскаржити рішення ВЛК ускладнилося тим, що довідку про придатність вони не отримали. ТЦК відмовив у видачі довідки, а центральна ВЛК послала їх звернутись до обласної ВЛК. Запитання адвоката залишилося без відповіді протягом двох тижнів, і тоді вони звернулися безпосередньо до центральної ВЛК.

ВЛК винесла постанову "придатний до військової служби" згідно з наданою ним інформацією про його стан здоров’я на час проходження першого ВЛК. Підстав для скасування чи перегляду постанови нема. Оскільки громадянин є військовослужбовцем, то направлення для проходження ВЛК здійснюється командиром за наявності показань для її проходження.

Отже, на даний момент оскарження під час мобілізації вже не може базуватися на лікарських висновках, а лише на рішенні командира, що може визначити подальший шлях через суд.

Адвокат надає пораду: перед тим як приступити до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), важливо подати письмову заяву та долучити копію амбулаторної книги та всіх лікарських виписок до особової справи.

Після завершення ВЛК важливо отримати постанову, оформлену у вигляді довідки про придатність, і зберігати її, щоб у разі необхідності можна було оперативно оскаржити під час мобілізації.

Адвокат закликає під час мобілізації вимагати від лікарів, які проводять огляд, надавати обґрунтовані висновки та здійснювати реальні огляди.

Останні новини України:

Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.

Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.

Також писала Politeka, українець відмовився від служби у ЗСУ через свій туберкульоз та неграмотність.