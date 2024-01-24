Он поделился случаем своего клиента, с которым они решили обжаловать постановление ВЛК, поскольку мужчина получил тяжелое ранение и оказался в госпитале.

После прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) лица, подлежащие военнообязательству, имеют законное право обжаловать его выводы в рамках мобилизации. Несмотря на законность этого права, на практике его реализация может сталкиваться с трудностями. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в YouTube.

Он поделился случаем своего клиента, с которым они решили обжаловать постановление ВЛК, поскольку мужчина получил тяжелое ранение и оказался в госпитале. Адвокат объясняет, что их попытки оспорить решение ВЛК осложнилось тем, что справки о пригодности они не получили. ТЦК отказал в выдаче справки, а центральная ВЛК послала их обратиться в областную ВЛК. Вопрос адвоката остался без ответа в течение двух недель, и тогда они обратились к центральной ВЛК.

ВЛК вынесла постановление "пригодный к военной службе" согласно предоставленной им информации о его состоянии здоровья во время прохождения первого ВЛК. Оснований для отмены или пересмотра постановления нет. Поскольку гражданин является военнослужащим, направление для прохождения ВЛК осуществляется командиром при наличии показаний для ее прохождения.

Следовательно, на данный момент обжалование во время мобилизации уже не может основываться на врачебных выводах, а только на решении командира, что может определить дальнейший путь через суд.

Адвокат дает совет: перед тем как приступить к прохождению военно-врачебной комиссии (ВЛК), важно подать письменное заявление и приобщить копию амбулаторной книги и всех лекарственных выписок к личному делу.

После завершения ВЛК важно получить постановление, оформленное в виде справки о пригодности, и хранить его, чтобы при необходимости можно было оперативно обжаловать во время мобилизации.

Адвокат призывает во время мобилизации требовать от врачей, проводящих осмотр, давать обоснованные выводы и осуществлять реальные осмотры.

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